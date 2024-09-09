Жители Подмосковья смогут присоединиться к ежегодному проекту «Экотрадиция»
В рамках акции «Родные берега» прошло мероприятие, где дети смогли проявить свою креативность и придумать природоподобные технологии на основе жука Щелкуна. Этот удивительный жук, которого невозможно положить на «лопатки», послужил вдохновением для мероприятия, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
12-летний Александр Бочкарев, юный изобретатель, предложил участникам мероприятия создать зарисовку идей по производству природоподобной технологии, где устойчивость к падениям играет важную роль. В скетчбуке «Экотрадиция» ребята нарисовали удивительные концепции, которые могут стать отправной точкой для будущих проектов. Оживив рисунок с помощью нейросети, добавили дополнительные детали и эффекты.
Идея производства природоподобной технологии, основанной на изучении жука Щелкуна, открывает новые перспективы в области робототехники. Создание механизмов, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, может привести к разработке устойчивых и гибких технологий, вдохновленных природой.
Автор книги «Скетчбук Экотрадиция» Ольга Лавлинская продолжает вдохновлять детей на творчество и изучение природы для создания инновационных решений.
«Изучение природы и применение ее принципов в технологиях не только способствует прогрессу науки и техники, но также является ключом к сохранению экосистемы и разработке устойчивых решений для будущего. Поэтому моя книга об экологических традициях с практическими заданиями для рисования направлена на развитие экоценностей и навыков новаторов, обеспечивая основу благополучия. Ведь именно благодаря экологическому менталитету возможно создание инноваций и строительство устойчивого будущего», — подчеркнула руководитель «Молодежного кластера изобретателей природоподобных технологий» Ольга Лавлинская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.