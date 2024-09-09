Жители Подмосковья смогут присоединиться к ежегодному проекту «Экотрадиция»

В рамках акции «Родные берега» прошло мероприятие, где дети смогли проявить свою креативность и придумать природоподобные технологии на основе жука Щелкуна. Этот удивительный жук, которого невозможно положить на «лопатки», послужил вдохновением для мероприятия, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

12-летний Александр Бочкарев, юный изобретатель, предложил участникам мероприятия создать зарисовку идей по производству природоподобной технологии, где устойчивость к падениям играет важную роль. В скетчбуке «Экотрадиция» ребята нарисовали удивительные концепции, которые могут стать отправной точкой для будущих проектов. Оживив рисунок с помощью нейросети, добавили дополнительные детали и эффекты.

Идея производства природоподобной технологии, основанной на изучении жука Щелкуна, открывает новые перспективы в области робототехники. Создание механизмов, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, может привести к разработке устойчивых и гибких технологий, вдохновленных природой.

Автор книги «Скетчбук Экотрадиция» Ольга Лавлинская продолжает вдохновлять детей на творчество и изучение природы для создания инновационных решений.

«Изучение природы и применение ее принципов в технологиях не только способствует прогрессу науки и техники, но также является ключом к сохранению экосистемы и разработке устойчивых решений для будущего. Поэтому моя книга об экологических традициях с практическими заданиями для рисования направлена на развитие экоценностей и навыков новаторов, обеспечивая основу благополучия. Ведь именно благодаря экологическому менталитету возможно создание инноваций и строительство устойчивого будущего», — подчеркнула руководитель «Молодежного кластера изобретателей природоподобных технологий» Ольга Лавлинская.​

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