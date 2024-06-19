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Жители Подмосковья смогут принять участие в форуме «Устойчивое развитие во имя счастливого детства»

Форум «Устойчивое развитие во имя счастливого детства» это не только образовательная, но и коммуникативная, обменная площадка для специалистов организаций сферы детского отдыха всех типов и форм собственности. На форуме обсуждаются вопросы нормативно-правового, психолого-педагогического детского отдыха, где регионы представляют свой лучший опыт. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Форум проводится при поддержке министерства просвещения РФ в лице уполномоченной организации — ФГБУ «ФЦОМОФВ» и правительства Краснодарского края в лице министерства труда и социального развития.

Ежегодно событие собирает сотни профессионалов из более чем 45 субъектов РФ и республики Казахстан.

Даты проведения форума: 5 — 14 сентября.

Место проведения: город-курорт Анапа, пансионат «Фея-3».

Целевая аудитория форума: руководители загородных организаций детского отдыха, оздоровления, туризма и досуга; методисты, старшие педагоги, вожатые данных организаций; руководители и специалисты лагерей с дневным пребыванием детей, детских образовательных, творческих и развивающих центров; специалисты уполномоченных органов субъектов РФ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.

Экспертами и ведущими спикерами форума выступают федеральные эксперты и ведущие спикеры, ученые и исследователи, преподаватели вузов и практики, имеющие огромный опыт работы в сфере детского отдыха и воспитания, руководители и сотрудники организаций-партнеров форума.

По итогам форума участникам на основании лицензии № 11353 на право осуществления образовательной деятельности выдается удостоверение о повышении квалификации.

Сайт форума, рабочая группа во Вконтакте, Telegram-канал ФРДЛ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.