Жители Подмосковья смогут поучаствовать в проекте «Походы Первых»

Проект «Походы Первых — больше, чем путешествие» стартовал в регионах России. Он проводится в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» совместно с «Движением Первых» и направлен на развитие активного туризма среди детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Походы Первых — больше, чем путешествие» направлен на возрождение системы походного туризма и формирование культуры путешествий по стране среди детей и молодежи. В рамках проекта запланирована серия «Время открытий» из 11 Всероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. Участники смогут выбрать различные форматы — от туристских прогулок и однодневных маршрутов до многодневных походов с ночевкой. Особое внимание уделяется безопасности в природной среде и формированию навыков походной жизни.

Походы будут проходить по всей стране, включая городские лесопарковые зоны и природные территории за их пределами. В числе дат, к которым приурочены маршруты, — День Победы, День семьи, любви и верности, День защиты детей, День народного единства и другие значимые праздники.

Организаторы отмечают, что проект не только способствует развитию активного отдыха, но и является важным элементом патриотического воспитания, формируя у молодежи интерес к истории и культуре родного края.

Для получения сертификата участника серии походов «Время открытий: походы, приуроченные к государственным праздникам, памятным и праздничным датам» необходимо подать заявку в соответствующем разделе на портале будьвдвижении.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.