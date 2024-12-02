Жители Подмосковья смогут поучаствовать в онлайн-проекте «Перезвони сам»

Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-проекте «Перезвони сам», на котором расскажут, как защититься от мошенников в различных сферах жизнедеятельности. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям.

Для участников доступны очные и онлайн обучающие семинары, тематики которых затрагивают широкий спектр угроз. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Основные темы, которые будут затронуты:

Реальные истории из жизни, рекомендации и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни собраны в одном месте — на сайте проекта.

Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity, https://киберзож.рф/.

Проект реализуется главным управлением министерства внутренних дел России по городу Москве и правительством Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.