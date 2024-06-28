Жители Подмосковья смогут поучаствовать в конкурсе «Стимул мечты — это сам ты!»

Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс в рамках акции, приуроченной к международному дню борьбы с наркоманией «Стимул мечты — это сам ты!». Акция проходит в период с 26 июня по 10 июля 2024. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Целью акции является привлечение внимания молодых людей к проблеме употребления наркотиков и сделать акцент на том, что существует позитивная альтернатива: здоровый образ жизни, семейные ценности, саморазвитие, карьера и достижение иных жизненных успехов.

Принять участие в конкурсе могут граждане России от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 3 июля:

сформулировать собственный стимул здорового образа жизни или призвать к отказу от употребления и распространения наркотических веществ;

оформить этот рассказ в небольшой видеоролик и разместить его

на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #СтимулМоейМечты2024, #ПротивНаркотиков2024

разместить видеоролик в облачном сервисе «Яндекс.Диск»;

зарегистрироваться в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России»;

подать заявку на участие в мероприятии «Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!» через ФГАИС «Молодежь России» с 26 июня 2024 года по 10 июля (при подаче заявки на конкурс через ФГАИС «Молодежь России» в анкете необходимо прикрепить ссылку на видеоролик, размещенный в социальной сети «ВКонтакте» и на Яндекс.Диске. Прикрепляя ссылку на видеоролик из социальной сети «ВКонтакте», участник должен обеспечить возможность открытого доступа к размещенному видеоролику на период проведения Конкурса);

прикрепить собственноручно подписанное согласие на обработку персональных данных.

Требования к видеоролику: продолжительность от 30 секунд до 3 минут, разрешение — 1280×720.

Результаты конкурса объявят не позднее 30 октября.

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