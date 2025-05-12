Жители Подмосковья смогут поучаствовать в I слете Всемирного фестиваля молодежи

С 17 по 21 сентября Нижний Новгород примет первый слет Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие состоится по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В Слете примут участие 2 тыс. молодых лидеров из России и других стран, включая 200 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В мероприятии будут задействованы представители различных сфер: медиа, креативных индустрий, науки, спорта, государственного управления, предпринимательства. Ожидается участие 200 волонтеров со всей России.

Программа Слета будет выстроена по принципу интерактивной модульной площадки, где участники смогут работать над совместными решениями глобальных вызовов. В центре внимания — укрепление международных связей, открытый диалог и продвижение идей справедливого многополярного мира.

В рамках деловой программы запланированы устные батлы по актуальным молодежным темам — от искусственного интеллекта и образования до криптовалют и ценностей. По итогам мероприятий будет сформирован международный манифест от молодежи к молодежи. Также состоятся иммерсивные шоу, интерактивные сессии, создание самой большой картины в мире, международный гастропикник и мастер-классы на арене хоккейного клуба «Торпедо».

Сразу после окончания основной программы 200 иностранных участников отправятся в 10 российских регионов в рамках регионального тура. Молодые лидеры посетят предприятия, культурные и исторические места в Ивановской, Омской, Ярославской, Сахалинской, Челябинской областях, Республиках Мордовия, Хакасия и Чечня, а также в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

Организатором слета выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), соорганизатором — правительство Нижегородской области.

Регистрация участников и волонтеров уже открыта. Подать заявку можно до 20 июля на сайте, а присоединиться к волонтерскому корпусу — до 16 июня по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.