Жители Подмосковья смогут поучаствовать в акции «Культурный маршрут Фанагории»

В 2024 году Международный волонтерский лагерь программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» будет проводиться в Краснодарском крае на базе государственного музея — заповедника «Фанагория». В преддверии начала его работы будет организована всероссийская онлайн-акция «Культурный маршрут Фанагории». Об этом сообщают организаторы.

В рамках акции участникам будет предложено проявить свои возможности в 5 номинациях, приуроченных к каждой смене проведения Международного волонтерского лагеря.

Для участия в номинации «Классические древности юга России» участникам необходимо воссоздать первоначальный образ 8 культурных объектов, найденных в волонтерских экспедициях. К артефакту нужно приложить текст, состоящий из пяти предложений и описывающий объект,

его предназначение, а также значение изображенной символики.

С 29 июля по 4 августа необходимо опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывфанагории.

Список культурных объектов будет представлен на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте».

Итоги будут подведены с 5 по 26 августа 2024 года на портале Волонтерыкультуры.РФ и в группе «Волонтеры культуры» соцсети ВКонтакте. Победители получат памятные подарки от проекта «Волонтеры культуры», а их работы будут представлены во время проведения I смены «Античность Юга России» в музее-заповеднике «Фанагория».

Для участия в номинации «Воспоминания о Фанагории» участникам необходимо найти в своих архивах фотографии, видеоматериалы или написать краткое эссе о воспоминаниях, связанных с культурой античного памятника на территории России — Фанагории.

С 5 по 11 августа 2024 года нужно опубликовать работы в соцсети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурывоспоминания.

Итоги будут подведены с 12 августа по 2 сентября 2024 года на портале Волонтерыкультуры.РФ и в группе «Волонтеры культуры» в соцсети Вконтакте. Победители получат памятные подарки

от проекта «Волонтеры культуры», а их работы будут представлены во время проведения II смены «Истоки христианства» в музее-заповеднике «Фанагория».

Для участия в номинации «Найди Фанагорию» участникам необходимо найти и посетить места, которые связаны с античным памятником на территории России — Фанагорией. Это могут быть достопримечательности, объекты в музеях, скульптуры, книги, содержащие тематические тексты

и иллюстрации и т. д. Необходимо сфотографироваться на фоне объекта (или с объектом), кратко описав знакомство с изображенным предметом.

С 12 по 18 августа 2024 года нужно опубликовать работы в социальной сети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурырядомстобой.

Итоги будут подведены с 19 августа по 9 сентября 2024 года на портале Волонтерыкультуры.РФ и в группе «Волонтеры культуры» в социальной сети ВКонтакте. Победители получат памятные подарки от проекта «Волонтеры культуры», а их работы будут представлены во время проведения III смены «А. В. Суворов. Объединение древних берегов» в музее-заповеднике «Фанагория».

Для участия в номинации «Истории казачьих песен» участникам необходимо исполнить казачью песню, которая рассказывает о быте, традициях и обычаях казачества.

С 19 по 25 августа 2024 года нужно опубликовать видеозапись с исполнением песни в соцсети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурыпесниказаков.

Итоги будут подведены с 26 августа по 16 сентября 2024 года на портале Волонтерыкультуры.РФ и в группе «Волонтеры культуры» в соцсети ВКонтакте. Победители получат памятные подарки от проекта «Волонтеры культуры», а их работы будут представлены во время проведения IV смены «Казачество на Кубани» в музее-заповеднике «Фанагория».

Для участия в номинации «По тропам Фанагории» участникам необходимо создать культурный маршрут по фанагории и проявить творческую фантазию. Маршрут может быть любым — пешеходным, велосипедным, основанным по мотивам художественных произведений.

В период с 26 августа по 1 сентября 2024 года опубликовать работы в соцсети «ВКонтакте» на стене своей страницы в открытом доступе, указав регион, имя, фамилию, хештег #волонтерыкультурытропы.

Итоги будут подведены со 2 по 23 сентября 2024 года на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и в группе «Волонтеры культуры» в соцсети «ВКонтакте». Победители получат памятные подарки от проекта «Волонтеры культуры», а их работы будут представлены во время проведения V смены «Крымский мост. История вокруг нас» в музее-заповеднике «Фанагория».

Все работы оценит авторитетная экспертная комиссия, состоящая из ведущих деятелей культуры и искусства России. Эксперты выберут 50 лучших работ, которые будут размещены на портале «Волонтерыкультуры.РФ» и в группе «Волонтеры культуры» в социальной сети ВКонтакте. Победители акции будут награждены специальными призами от программы «Волонтеры культуры».