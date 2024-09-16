Жители Подмосковья смогут посмотреть битву роботов онлайн 28 сентября

28 сентября состоится первый отборочный этап нового сезона «Битвы роботов». Зрителям будет доступна онлайн-трансляция чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В московском спорткомплексе «ЦСКА Арена» пройдет международный спортивно-технический чемпионат по роботостроению. На котором команды инженеров-робототехников смогут сразиться в битве и показать свое мастерство.

В этом году соревнования будут проходить в двух дисциплинах: «Битва роботов» и новая дисциплина «Битва мини-роботов», для участников 10-17 лет с машинами весом до 1,5 кг. В первом этапе сойдутся 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая. Лучшие команды по итогам поединков пройдут в полуфинал.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.

Трансляция чемпионата будет доступна онлайн по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

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