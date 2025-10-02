сегодня в 19:51

Жители Подмосковья смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатами в октябре

В Московской области утвержден график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на октябрь 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Адвокаты примут жителей 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 октября с 10:00 до 14:00.

Получить консультацию можно будет в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, строение 1.

Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Получить бесплатную консультацию юристов могут только жители Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.