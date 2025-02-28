Жители Подмосковья смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатами в марте

В Московской области утвержден график приема граждан в приемной правительства региона адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на март 2025 года, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Адвокаты примут жителей 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 марта с 10:00 до 14:00.

Получить консультацию можно будет в бизнес-центре «Кубик» (секция «В») по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом № 4, строение 1.

Необходимо предварительно записаться на консультацию по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Получить бесплатную консультацию юристов могут только жители Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.