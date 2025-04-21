Жители Подмосковья смогут бесплатно отправить почтовую открытку в честь Дня Победы

«Почта России» опубликовала на сайте коллекцию поздравительных открыток к 80-летию Великой Победы. Одну открытку можно отправить бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы отправить открытку, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Далее выбрать одну праздничную открытку и заполнить все поля адресата. Также можно написать поздравление или пожелание при условии, что текст открытки должен уместиться в 144 символа. Для бесплатного отправления нужно ввести промо-код POST1945. Созданное в электронном формате поздравление «Почта России» преобразует в бумажное послание и доставит адресату в почтовый ящик.

Праздничные открытки доставляются как по территории России, так и зарубежным адресатам. Отправить открытку можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.