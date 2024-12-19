Жители Подмосковья сделали 1,3 млн обращений через мобильное приложение «112 МО»
Фото - © Пресс-служба Системы-112 Московской области
В мобильном приложении региональной службы спасения пользователи чаще всего отслеживают маршрут движения бригады скорой помощи — более 1,8 млн раз и вызов скорой медицинской помощи — 1,3 млн запросов за все время эксплуатации приложения. Это подчеркивает важность платформы для предоставления оперативной информации во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Приложение «112 МО» дает возможность:
- вызвать экстренные оперативные службы в одно касание;
- оперативно сообщить о происшествии, отправлять операторам фото и видео с места происшествия;
- узнать расчетное время прибытия скорой помощи и аварийной службы газа на вызов, а также видеть движение бригад на интерактивной карте;
- знать где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте;
- вызвать врача на дом;
- оформить ДТП по европротоколу;
- посмотреть информацию об эвакуации транспортных средств и построить маршрут до парковок;
- изучить правильные действия при ЧС, при оказании первой помощи пострадавшим.
Быть в курсе актуальных событий и происшествий, включая предупреждения об опасных и неблагоприятных природных явлениях, сообщения о плановых и аварийных отключениях водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, памятки по безопасности и многое другое
Бесплатное приложение «112 МО» служит жизненно важным ресурсом как для экстренных, так и для повседневных нужд. Оно доступно в App Store и Google Play и позволяет пользователям быстро связываться со службами экстренной помощи, нажав красную кнопку «112», одновременно передавая данные о местоположении операторам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.