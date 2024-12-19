Жители Подмосковья сделали 1,3 млн обращений через мобильное приложение «112 МО»

сегодня в 14:13

В мобильном приложении региональной службы спасения пользователи чаще всего отслеживают маршрут движения бригады скорой помощи — более 1,8 млн раз и вызов скорой медицинской помощи — 1,3 млн запросов за все время эксплуатации приложения. Это подчеркивает важность платформы для предоставления оперативной информации во время чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Приложение «112 МО» дает возможность:

вызвать экстренные оперативные службы в одно касание;

оперативно сообщить о происшествии, отправлять операторам фото и видео с места происшествия;

узнать расчетное время прибытия скорой помощи и аварийной службы газа на вызов, а также видеть движение бригад на интерактивной карте;

знать где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте;

вызвать врача на дом;

оформить ДТП по европротоколу;

посмотреть информацию об эвакуации транспортных средств и построить маршрут до парковок;

изучить правильные действия при ЧС, при оказании первой помощи пострадавшим.

Быть в курсе актуальных событий и происшествий, включая предупреждения об опасных и неблагоприятных природных явлениях, сообщения о плановых и аварийных отключениях водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, памятки по безопасности и многое другое

Бесплатное приложение «112 МО» служит жизненно важным ресурсом как для экстренных, так и для повседневных нужд. Оно доступно в App Store и Google Play и позволяет пользователям быстро связываться со службами экстренной помощи, нажав красную кнопку «112», одновременно передавая данные о местоположении операторам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать .