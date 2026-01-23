Жители Подмосковья сдали 38 тонн ненужных вещей через регпортал в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья оформили более тысячи заявок на вывоз ненужных вещей через цифровой сервис на портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году жители Подмосковья сдали на утилизацию и переработку 38 тонн вторсырья, воспользовавшись сервисом «Вывоз ненужных вещей» на региональном портале госуслуг. Всего было оформлено более тысячи заявок.

Чаще всего жители передавали на переработку холодильники — 280 заявок. Второе место заняли стиральные машины (276 заявок), третье — диваны (211 заявок). В июле 2025 года на утилизацию был передан один автомобиль, а ежемесячно на переработку поступают два пианино. Самая крупная заявка года включала 29 предметов, среди которых были пианино, газовая плита, шкаф и диван.

Сервис работает круглосуточно и не ограничивает количество вывозимых предметов. Для оформления заявки необходимо указать список вещей, адрес, контактные данные, выбрать удобную дату и временной диапазон. После этого оператор связывается для согласования деталей. Стоимость услуги размещена на странице сервиса.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на портале госуслуг Московской области и в приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.