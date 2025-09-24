Жители Подмосковья приняли участие в форуме «Россия – время команд» в «Сенеже»

В мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел второй форум «Россия – время команд». Его участниками стали свыше 1 000 управленцев и более 100 топовых экспертов со всей России: вместе они обсудили ключевые аспекты формирования и развития эффективных команд в современных условиях. К диалогу присоединились более 50 представителей Московской области, среди которых выпускница международного потока программы «Сенежа» «Женщина-лидер», амбассадор союза женщин России Юлия Волгина. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Особенностью этого года стала глубокая морская метафора: организаторы предложили взглянуть на каждую команду как на экипаж большого корабля, в котором успех достигается только через слаженную работу на пути к порту назначения. В двухдневной экспедиции капитанами выступали руководители компаний, наставники и молодые лидеры, а весь формат был выстроен так, чтобы участники прочувствовали свою роль в единой команде страны.

Деловая программа форума – максимально насыщенная, с глубокой экспертизой. К диалогу присоединились министр спорта РФ Михаил Дегтярев, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, Генеральный директор Корпоративной Академии Росатома Юлия Ужакина, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко. В рамках форума работали круглые столы и 15 тематических площадок, лаборатория управленческих решений и индивидуальные коучинговые сессии, в ходе которых участники могли лично пообщаться с ведущими экспертам HR-рынка и бизнес-тренерами страны.

«Для нас большая честь собрать в Мастерской управления «Сенеж» команду России — более тысячи самых мотивированных и сильных лидеров из всех регионов страны. Более 2,5 тысячи заявок, которые мы получили в этом году, — это мощный сигнал: время единомышленников, готовых действовать сообща, действительно настало. «Сенеж» — это место силы, где закаляются лидеры, и наша миссия — делать сильных людей России еще сильнее, служить тем, кто служит России. Энергия наших участников, их опыт и готовность к работе — это самый ценный капитал для развития наших городов и сел», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Большой экспертный блок форума был посвящен практическому диалогу и поиску ответов на сложные вопросы современного командообразования. Здесь развернулась живая дискуссия о важности доверия, баланса формальных и неформальных коммуникаций, адаптации команд к новым реальностям рынка труда.

«На форум нас привело жгучее желание пообщаться с командами со всей нашей необъятной страны, обменяться лучшими практиками и получить реальные инструменты для дальнейшего развития своих команд. Особенно впечатлила деловая программа: панельная дискуссия с участием министров, несколько мощных лекций по развитию команд — много конкретики и сразу применимые подходы. Лично для себя я унесла важное определение роли капитана: это как ступица колеса — с каждым членом команды должны быть равноудаленные, справедливые отношения. Когда ты кого-то чрезмерно приближаешь, кому-то неизбежно уделяешь меньше внимания. Для меня это стало ключевым инсайтом и ориентиром для практики», — поделилась участница Форума из Московской области, выпускница международного потока программы «Сенежа» «Женщина-лидер», амбассадор Союза женщин России Юлия Волгина.

На протяжении двух дней форума своими опытом работы с командами с участниками делились топовые спикеры: корпоративный антрополог, консультант по организационному развитию и по развитию корпоративной культуры Марк Кукушкин, директор АНОО «Школа 800», главный советник по образованию Губернатора Нижегородской области Марк Сартан, главред издания Новое.Медиа, автор проекта «Дорогая Хурма» Лариса Ржондовская, руководитель экспедиционного штаба, путешественник, яхтсмен Оскар Конюхов и другие.

Большое внимание участников форума привлекло выступление генерального директора президентской платформы «Россия –страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина о феномене команды. Он раскрыл фундаментальные принципы создания эффективных команд: по его словам, настоящую команду определяют единая цель, четкое распределение ролей, взаимопомощь и доверие, личная ответственность каждого, понятные правила общения, а также общий ритм и настроение.

Еще одну лекцию о том, как через слова можно понять внутренний мир человека, раскрыть его таланты и выстроить эффективную коммуникацию в команде, провел первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров. Он поделился подходом, основа которого – идея о том, что слова, которые мы используем, отражают наши глубинные установки, ценности и тип мышления. Это ключ к пониманию мотивации, сильных сторон и роли каждого участника команды.

На церемонии закрытия организаторы презентовали планы по изданию второго выпуска методического пособия «Книги команд», в котором будут собраны лучшие практики, рекомендации и инструменты от более чем ста участников форума. Они будут полезны и станут примером по созданию сильных и успешных команд.

Кроме того, на церемонии закрытия были подведены итоги премии «Призвание команд», которая служит инструментом выявления и признания лучших команд форума «Россия – время команд», а также формирования методической базы и экспертного сообщества для развития российской школы управления командами. Победители – авторы лучших командных практик – были определены в рамках пяти основных и одной специальной номинаций, среди них – «Служение Отечеству», «Технологический прорыв», «Возрождение земли», «Народное единство», «Культурное наследие» и «Будущие поколения».

