Жители Подмосковья приглашаются на хакатон по ИИ в экомониторинге

Участникам предстоит создать модели компьютерного зрения для обнаружения мусора и анализа экологических данных с беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Студенты, исследователи и специалисты в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также все, кто интересуется применением дронов для анализа окружающей среды и экотехнологиями, могут подать заявку для участия в онлайн-соревновании.

Участники будут создавать модели компьютерного зрения для обнаружения мусора и экологического мониторинга с дронов, загружать их на онлайн-платформу и проверять в реальных миссиях. В заключительном этапе участники будут управлять запуском беспилотников и увидят результат своей разработки.

Участие бесплатное. Регистрация участников продлится до 24 ноября включительно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.