Жители Подмосковья приглашаются к участию во флешмобе «#НашимГероям» с 20 по 24 февраля

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает жителей региона присоединиться к всероссийской акции «#НашимГероям», которая пройдет с 20 по 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всероссийский онлайн-флешмоб «#НашимГероям» пройдет в Подмосковье с 20 по 24 февраля. Его цель — выразить благодарность людям, чьи поступки стали примером мужества, самоотверженности и любви к Родине.

Участникам предлагается выбрать своего героя — ветерана, труженика тыла, спасателя, врача, учителя или наставника, чьи действия вдохновили их. В социальных сетях необходимо рассказать историю этого человека, отметить его заслуги и выразить слова благодарности. Посты рекомендуется публиковать с хештегом #НашимГероям.

Организаторы отмечают, что акция помогает сохранить память о подвигах представителей разных народов страны и передать их истории следующим поколениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.