Жители Подмосковья приглашаются к участию в цифровом диктанте

Принять участие в III Всероссийском цифровом диктанте по персональным данным можно до 7 декабря включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цель диктанта — повышение уровня цифровой грамотности населения в области безопасности персональных данных, а также разбор типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.

Для прохождения цифрового диктанта нужно авторизоваться через ЕСИА. Время, отведенное на решение теста из 25 вопросов, составляет 40 минут. По итогам прохождения диктанта, в случае если получено более 75% правильных ответов, пользователю выдается именной цифровой сертификат об успешном прохождении теста.

Ознакомиться подробнее и перейти к тестированию можно по ссылке: https://poll.alregn.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.