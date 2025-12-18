Жители Подмосковья получили почти 3 млн электронных заказных писем

Почта России подвела итоги работы сервиса электронных заказных писем в 2025 г. За 11 месяцев 2025 г. подмосковным адресатам пришло почти 3 млн таких писем, а всего по России – 130 млн электронных заказных писем. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Электронные заказные письма можно отправлять и получать без посещения почты с телефона или компьютера. На сегодняшний день услугами сервиса активно пользуются более 16 млн человек, среди которых – частные лица и организации разного масштаба, включая банки, страховые компании, государственные службы и судебные органы. По статистике Почты, сегодня каждое третье письмо в стране уже направляется в форме электронного документа.

Сервис обеспечивает удобный способ отправки и получения юридически значимых документов в электронной форме, используя учетную запись ЕСИА. Отправления в электронном виде обладают той же силой, что и бумажные.

Отправитель может воспользоваться сервисом вне зависимости от того, подключен ли к нему адресат. Для получателей, которые не пользуются сервисом, письма распечатают и доставят в бумажном виде.

Переход на безбумажные сервисы позволяет не только экономить время и деньги, но и деятельно поддерживать экологию. Благодаря электронным заказным письмам Почта в 2025 г. сэкономила порядка 2,6 т бумаги и защитила от вырубки 44 тыс. деревьев. За 5 лет работы услуги Почта доставила более 500 млн писем в электронном виде, благодаря чему удалось сохранить 175 тыс. деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.