Жители Подмосковья получили 56,4 тыс знаков отличия ГТО в прошлом году

С этого года по поручению президента РФ можно будет получить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО. Подробнее о том, как его получить и как сдать нормативы рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова .

«С 1 января 2025 года сдача нормативов испытаний ГТО дает право на получение налогового вычета. Размер вычета — 18 тыс. рублей, это та часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. При ставке налога 13%, вернуть можно до 2 340 рублей», — рассказала Линара Самединова.

Она добавила, что обязательным условием для получения вычета за сдачу нормативов ГТО является прохождение диспансеризации в том же календарном году, когда выдали знак отличия ГТО или его подтверждение.

«Комплекс ГТО был возрожден по инициативе президента. Главная задача не изменилась — мотивация жителей больше заниматься спортом, следовательно, быть здоровыми и сильными. В 2024 году жители Подмосковья получили 56,4 тыс. знаков отличия ГТО», — отметила председатель комитета.

Знаки ГТО в 2024 году:

32 054 золотых,

13 935 серебряных,

10 412 бронзовых.

Линара Самединова добавила, что на сегодняшний день на территории Московской области действуют 67 центров тестирования ГТО.

Как сдать нормативы ГТО в Московской области

Куда записываться

Записать можно себя и детей от 6 лет.

Через госуслуги

В центре тестирования, где планируется сдача нормативов ГТО.

В центре тестирования:

Перейти на портал ГТО

Зарегистрироваться и войти в личный кабинет на портале

Выбрать «Центры тестирования» центры, где можно пройти испытания

Обратиться в центр тестирования по телефону или прийти лично

Сотрудник центра тестирования запишет и даст необходимую информацию

Как записать ребенка:

Через Госуслуги ребёнка может записать только его законный представитель — родитель, опекун или попечитель;

При личном посещении центра тестирования — любой человек от 18 лет, например тренер. Понадобится письменное согласие на участие ребёнка от законного представителя.

Налоговый вычет

Размер вычета

18 тыс. рублей за налоговый период.

Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Если ставка налога 13%, вернуть можно до 2 340 рублей.

Условия

Получить вычет смогут:

Те, кто выполнил нормативы ГТО в первый раз и получил знак отличия.

Те, кто повторно сдал нормативы по прошествии года и подтвердил полученный знак отличия.

Обязательное условие для получения вычета за сдачу ГТО — прохождение диспансеризации в том же календарном году, когда выдали значок или его подтверждение.

Вычет будут предоставлять за налоговый период, в котором получен знак отличия или его подтверждение и пройдена диспансеризация. Получить вычет можно через налоговую или работодателя.

Оформить вычет можно в личном кабинете налогоплательщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.