Жители Подмосковья получат более 30,5 млрд рублей компенсаций за ЖКУ в 2026 г

В 2026 году свыше 2 миллионов льготников Подмосковья смогут получить компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму более 30,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье действует программа ежемесячной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для 20 льготных категорий граждан. В этом году на выплаты предусмотрено более 30,5 млрд рублей.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что компенсации ежегодно получают около 2 миллионов жителей региона. Он подчеркнул, что процесс оформления поддержки становится проще, чтобы каждый льготник мог воспользоваться этой мерой.

Многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, ветераны труда и боевых действий могут рассчитывать на проактивное назначение компенсации. Для этого необходимо проверить заявление в личном кабинете на региональном портале госуслуг и подтвердить данные. Если заявление не появилось автоматически, его можно подать самостоятельно.

Жители других льготных категорий также могут оформить компенсацию через портал, предоставив подтверждающие документы. Электронный сервис позволяет отслеживать статус заявления и сокращает время ожидания.

Компенсация предоставляется за фактически оплаченные услуги: содержание жилья, электричество, газ, отопление, водоснабжение, водоотведение, капитальный ремонт и вывоз мусора. Размер выплаты зависит от категории льготника и составляет от 30 до 100%. Например, многодетные семьи получают 50% компенсации в пределах нормативов потребления.

Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.