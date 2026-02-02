Жители Подмосковья подали свыше 380 тыс онлайн-заявлений на госуслуги в январе 2026 года

В январе 2026 года жители Подмосковья оформили более 380 тысяч заявлений на получение государственных и муниципальных услуг через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой востребованной услугой стала «Выписка из домовой книги» — жители региона направили более 55,4 тысячи онлайн-заявлений. Эта муниципальная услуга также лидировала по итогам 2025 года, когда ею воспользовались свыше 840 тысяч раз.

На втором месте по популярности — выдача и замена социальных карт жителя Московской области, на которую поступило более 32,9 тысячи заявок. Третьей по числу обращений стала услуга записи для участия в ЕГЭ и ОГЭ — более 31,6 тысячи заявлений. Девятиклассники могут зарегистрироваться на государственные экзамены до 1 марта 2026 года, а заявки на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2026 года.

Среди других востребованных сервисов — обслуживание транспортных карт «Стрелка» (свыше 16,6 тысячи заявлений) и оформление отчета опекуна или попечителя (13,3 тысячи онлайн-заявок).

Региональный портал госуслуг Московской области работает с 11 октября 2012 года. Сейчас на платформе доступно более 420 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.