Жители Подмосковья подали более 920 онлайн-заявок на регистрацию животных в ноябре

В ноябре владельцы домашних животных в Подмосковье подали свыше 920 заявок на онлайн-регистрацию через региональный портал госуслуг, из которых 645 уже обработаны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области продолжается внедрение электронных сервисов для владельцев домашних животных. С конца октября на портале государственных и муниципальных услуг региона работает сервис онлайн-регистрации животных. В ноябре жители Подмосковья подали более 920 заявок, из которых 645 уже рассмотрены и приняты, остальные находятся на этапе обработки.

Сервис позволяет быстро и удобно зарегистрировать питомца. Для этого необходимо наличие чипа у животного, подготовить цифровые фотографии морды и ветеринарного паспорта, а также авторизоваться на портале Госуслуг Московской области и заполнить электронную форму. Результат рассмотрения заявления появляется в личном кабинете пользователя, что избавляет от необходимости личного визита.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что сервис доступен не только физическим лицам, но и юридическим — питомникам, СНТ, гаражным кооперативам, предприятиям и индивидуальным предпринимателям. С сентября 2023 года регистрация домашних животных в регионе стала обязательной. С 2025 года за отсутствие регистрации предусмотрены штрафы: для граждан — от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 15000 до 30000 рублей. Мера направлена на повышение ответственности владельцев и контроль за численностью домашних животных в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.