Жители Подмосковья подали более 600 заявок на охоту в 2026 году

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 600 электронных заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов через региональный портал. Услуга доступна для физических лиц, включенных в государственный охотхозяйственный реестр, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить разрешение можно для охоты в общедоступных угодьях Солнечногорского, Шатурского и Щелковского округов. Размер государственной пошлины составляет 650 рублей.

В рамках услуги заявители также могут направить сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, установленные разрешением. Для этого необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В министерстве отметили, что в 2025 году электронной услугой воспользовались около 1,6 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.