Жители Подмосковья подали более 600 заявлений на смену имени ребенка

Более 600 заявлений на изменение имени и фамилии ребенка подали жители Подмосковья через региональный портал госуслуг. Электронная услуга доступна в разделе «Семья» и позволяет получить решение в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» предназначена для родителей детей младше 14 лет. Подать заявление могут физические лица через региональный портал госуслуг в разделе «Семья» — «Юридические вопросы». Результат рассмотрения направляется в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

В электронный сервис встроена автоматическая проверка данных о детях в информационной системе Минсоцразвития Московской области. Пользователю необходимо выбрать ребенка из предложенного списка, что сокращает время заполнения формы.

Также на портале работает функция проверки ранее поданных заявлений. Она позволяет убедиться, что обращение уже зарегистрировано и по нему еще не принято решение, что помогает избежать повторной подачи документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.