Жители Подмосковья подали более 60 тысяч заявлений на заключение ПМПК в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья подали свыше 60 тысяч заявлений на оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии необходимо для подтверждения права ребенка с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях, а также для получения особых условий при проведении государственной итоговой аттестации.

Подать заявление могут родители, законные представители и работники образовательных организаций. Для этого требуется авторизация через ЕСИА, заполнение электронной формы и прикрепление необходимых документов: характеристики на ребенка, выписки из истории развития, справки МСЭ, письменных работ по русскому языку и математике и других.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней на региональном портале в разделе «Образование» — «Официальные документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.



Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.