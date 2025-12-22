Жители Подмосковья подали более 400 заявок на заготовку древесины с начала 2025 года

С начала 2025 года жители Подмосковья подали свыше 400 заявлений на получение решения о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья могут самостоятельно заготавливать древесину для отопления жилых домов, строительства и ремонта хозяйственных построек, а также для ремонта, реконструкции или строительства жилых домов. Для этого необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений.

Услуга по заключению таких договоров предоставляется бесплатно на региональном портале. Подать заявление могут физические лица после авторизации через ЕСИА и заполнения онлайн-формы.

Рассмотрение заявления занимает до 13 рабочих дней. Решение — уведомление о заключении договора и проект договора либо мотивированный отказ — поступает в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.