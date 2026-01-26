Жители Подмосковья подали более 4 тыс заявок на выплаты для покупки протезов в 2025 г

В 2025 году жители Московской области подали свыше 4 тысяч заявлений на выплату для приобретения протезно-ортопедических и слуховых изделий через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляется жителям Подмосковья с доходом семьи ниже трехкратной величины прожиточного минимума. Для покупки слуховых изделий выплата назначается без учета доходов. Получить выплату могут граждане, не имеющие группы инвалидности, при наличии медицинских показаний, подтвержденных справкой из подмосковного медицинского учреждения.

Оформить услугу «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» можно на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления требуется авторизация через ЕСИА, заполнение онлайн-формы и прикрепление необходимых документов.

Результат рассмотрения заявления поступает в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней. В случае положительного решения гражданин включается в реестр лиц, имеющих право на протезно-ортопедическую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.