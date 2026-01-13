Жители Подмосковья подали более 36 тысяч онлайн-заявок на соцсправки в 2025 году

Более 36 тысяч онлайн-заявок на получение социальных справок поступило в Подмосковье в 2025 году через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис размещен на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги». Через него можно оформить три типа справок: о получении или неполучении пособий и компенсаций, о размере компенсации за жилищно-коммунальные расходы, а также о среднедушевом доходе семьи для бесплатной юридической помощи.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовая справка поступает в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно.

На портале госуслуг Подмосковья доступно 30 комплексных услуг, среди которых оформление льгот для ветеранов труда и запись ребенка в кружки и секции одним заявлением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.