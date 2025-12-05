сегодня в 17:16

Жители Подмосковья подали более 300 онлайн-заявок на смену имени и фамилии ребенка

Более 300 заявок на получение разрешения на изменение имени и фамилии ребенка подали жители Московской области через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Подмосковья могут подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка младше 14 лет с помощью электронной услуги на портале госуслуг Московской области. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Информационная система министерства социального развития Московской области автоматически проверяет данные о детях, заявителю достаточно выбрать нужного ребенка из списка. Услуга предназначена для физических лиц.

Сервис доступен в разделе «Гражданам» – «Семья» – «Юридические вопросы» на региональном портале. Результат рассмотрения заявления поступает в личный кабинет пользователя в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.