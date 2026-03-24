Жители Подмосковья подали более 3 тыс заявок на выписку из реестра

С начала 2026 года жители Подмосковья более 3 тысяч раз воспользовались онлайн-услугой «Выписка из реестра собственности» на региональном портале госуслуг. Сервис позволяет получить сведения об объектах областной и муниципальной собственности в течение одного рабочего дня, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплексная услуга размещена на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». Пользователь может подать одно заявление и получить информацию сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности.

Выписка подтверждает факт учета объекта в реестре имущества. Документ носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовое решение поступает в личный кабинет заявителя. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.