Жители Подмосковья подали более 2,6 тыс заявок на справки из военкоматов через госуслуги

Более 2,6 тысячи заявлений на получение справок из военных комиссариатов поступило на региональный портал госуслуг Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Комплекс услуг по получению справок военных комиссариатов доступен на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА, выбрать нужный военкомат, указать вид справки, категорию заявителя, прикрепить необходимые документы и отправить заявку.

В рамках одного заявления можно получить до 25 видов справок, которые требуются для оформления пенсий, пособий и других льгот. Запрашивать справки могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.