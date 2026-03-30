Жители Подмосковья подали более 200 онлайн-заявок на техпаспорт

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 200 электронных заявлений на подготовку технического паспорта недвижимости. В 2025 году услугой онлайн воспользовались свыше 1,1 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Подготовка технического паспорта» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Для подачи заявления необходимо заполнить заявку на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и приложить действующую выписку из ЕГРН, полученную не ранее чем за 10 рабочих дней до обращения, либо документ, подтверждающий право собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.