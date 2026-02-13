Жители Подмосковья подали более 2 тыс онлайн-заявок на поверку газовых счетчиков в 2025 г

Более 2 тысяч заявок на поверку бытовых газовых счетчиков поступило через портал госуслуг Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Поверку газового счетчика требуется проводить раз в 6–10 лет согласно срокам, указанным в паспорте прибора. Подать заявку на поверку можно онлайн — услуга размещена на главной странице портала в разделе «Полезная информация», а также в подразделе «Жилье» — «Газоснабжение». Ею могут воспользоваться физические лица.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и выбрать дату проведения работ. Решение поступает в личный кабинет в течение пяти рабочих дней, после чего специалист согласует дату и время визита. Акт выполненных работ направляется в электронном виде и подписывается онлайн с помощью Госключа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.