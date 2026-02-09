Жители Подмосковья подали более 18,5 тыс заявлений на выписку из домовой книги

На прошлой неделе самой востребованной онлайн-услугой в Подмосковье стала выписка из домовой книги, жители региона подали свыше 18,5 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второе место по количеству обращений заняла услуга «Участие в ОГЭ и ЕГЭ» — более 9,4 тысячи заявлений. Третьей по востребованности стала выдача и замена социальных карт жителя Московской области, на которую поступило свыше 9,3 тысячи заявок. Также в рейтинг вошли услуги по записи в кружки и секции (около 6 тысяч обращений) и присвоению адреса (более 4,5 тысячи заявлений).

На региональном портале госуслуг доступно более 420 электронных сервисов для жителей и бизнеса. Получать услуги можно также через мобильное приложение «Добродел» при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.