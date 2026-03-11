Жители Подмосковья подали более 1,5 тыс заявлений на перепланировку

Более 1,5 тыс. заявлений на согласование переустройства и перепланировки помещений подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга доступна на портале в разделе «Жилье» — «Другое». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Обратиться могут собственники квартир и нежилых помещений, а также наниматели жилья по договору социального найма.

К перепланировке относятся работы по изменению границ помещений, строительству или демонтажу стен и дверных проемов. Переустройством считается установка, замена или перенос инженерных систем — вентиляции, отопления, водоснабжения и других коммуникаций.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней. Подать заявление также можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.