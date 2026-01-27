Жители Подмосковья подали более 1200 заявок на регистрацию животных через госуслуги

В Подмосковье за последние три месяца владельцы домашних животных подали 1 272 заявки на регистрацию питомцев через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С октября 2025 года по январь 2026 года в Московской области зарегистрировали 6909 домашних животных. Из них 1272 заявки поступили через портал госуслуг Подмосковья. Большинство обращений касались первичной постановки животных на учет, остальные — корректировки данных владельцев или снятия с учета.

Наиболее активно регистрируют питомцев жители Пушкинского городского округа (554 животных), Рузского муниципального округа (522), Одинцовского городского округа (477), Истринского муниципального округа (450) и Богородского городского округа (352).

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что сервис доступен как для физических лиц, так и для юридических — питомников, СНТ, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Для регистрации необходимо наличие чипа, фотографии животного и страниц ветеринарного паспорта, а также авторизация на портале госуслуг и заполнение электронной формы.

Регистрация домашних животных в Подмосковье обязательна с сентября 2023 года. С 2025 года за отсутствие регистрации собак предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.