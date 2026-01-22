Жители Подмосковья подали более 11 тысяч заявлений на спортивные разряды в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья более 11 тысяч раз воспользовались электронной услугой по присвоению спортивных разрядов на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого спортсмен должен выполнить нормы и требования, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта. Подать заявление могут областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена.

Оформить заявку можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Прочее» — «Спорт и досуг», а также в мобильном приложении Добродел. Услуга предоставляется бесплатно, а решение поступает в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.