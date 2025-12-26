Жители Подмосковья подали более 1 тыс онлайн-заявок на разрешение использования земли

С начала 2025 года жители и предприниматели Подмосковья более 1 тысячи раз воспользовались электронной услугой по выдаче разрешений на использование земельных участков на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Выдача разрешения на использование земельных участков» доступна на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Сервитуты и ограничения». С помощью сервиса можно получить разрешение на проведение ремонта объектов, складирование, инженерные изыскания, геологическое изучение недр, строительство некапитальных гаражей, в том числе для стоянок инвалидов, а также строений для аквакультуры и судоходства.

Услугой могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-заявку.

В сервисе реализована функция автогенерации схемы земельного участка, что позволяет заявителям самостоятельно создать схему без привлечения кадастровых инженеров прямо при заполнении электронной формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.