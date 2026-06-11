Жители Подмосковья подали 6,7 тыс онлайн-заявок на приватизацию

сегодня в 14:01

С начала 2026 года в Московской области подано более 6,7 тысячи онлайн-заявлений на приватизацию муниципального жилья. Услуга доступна на региональном портале госуслуг и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Приватизация жилых помещений» размещена на портале в разделе «Жилье» — «Статус недвижимости». Решение по заявлению направляют в личный кабинет заявителя в течение 30 рабочих дней.

Оформить приватизацию могут совершеннолетние жители региона, проживающие в помещении по договору социального найма. Для подачи заявления необходимо выбрать муниципалитет, заполнить электронную форму и прикрепить требуемые документы.

Если в квартире зарегистрированы несколько человек, к заявке нужно приложить согласие каждого из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.