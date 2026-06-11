Жители Подмосковья подали 1,5 тыс заявок на поверку счетчиков газа

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали около 1,5 тыс. онлайн-заявок на поверку бытовых газовых счетчиков через региональный портал госуслуг. Сервис доступен собственникам частных домов и квартир, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга «Поверка бытовых приборов учета газа» размещена на главной странице регионального портала в разделе «Полезная информация», а также в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Воспользоваться сервисом могут владельцы частных домов и квартир в многоквартирных домах.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Решение направят в личный кабинет в течение пяти рабочих дней. После этого с заявителем свяжутся для согласования даты и времени визита специалиста.

Акт выполненных работ поступит в личный кабинет в электронном виде. Документ нужно подписать простой электронной подписью на месте проведения работ или онлайн с помощью сервиса «Госключ».

Поверку газового счетчика проводят раз в 6–10 лет в сроки, указанные в паспорте прибора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.