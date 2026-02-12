Жители Подмосковья почти 20 тысяч раз записались в кружки и секции с начала 2026 года

Жители Подмосковья с января 2026 года почти 20 тысяч раз воспользовались электронной услугой записи в кружки и секции на портале госуслуг региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года жители Московской области почти 20 тысяч раз воспользовались электронной услугой «Кружки и секции» на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью этой услуги родители или законные представители могут подать одно заявление для записи ребенка сразу в несколько кружков и секций в организациях культуры, спорта и образования региона. Также подать заявку могут совершеннолетние кандидаты на обучение.

Для оформления записи необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить интерактивную форму и приложить сканы документов. Услуга размещена на главной странице портала в разделе «Комплексные услуги». Результат рассмотрения заявления поступает в личный кабинет пользователя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.