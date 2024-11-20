Жители Подмосковья передают личное оружие в зону СВО

Росгвардеец Фокин: более 200 человек в год передают личное оружие военнослужащим

С начала текущего года более 200 жителей Подмосковья решили передать свои личные ружья в войсковые части, чтобы поддержать специальную военную операцию. Представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин отметил, что многие из тех, кто передает оружие, являются ветеранами, которые служили в тех же частях, сообщает 360.ru.

На сайте Росгвардии создана специальная система для удобной передачи оружия. Гражданам необходимо указать свои данные и информацию о ружье, после чего с ними свяжутся в течение двух дней для организации передачи.

Фокин подчеркнул, что многие люди ищут способы поддержать военных: кто-то собирает гуманитарную помощь, а кто-то отдает оружие, которое, например, эффективно используется против дронов.

Гладкоствольные ружья 12-го калибра, предназначенные для охоты, также показывают хорошие результаты в этом контексте. Владельцы оружия могут получить дополнительную информацию о процессе передачи в подразделениях Росгвардии, где также предусмотрена амнистия для тех, кто нарушил условия хранения.

«Все пытаются помочь военнослужащим, поэтому делают, что могут», — добавил представитель Росгвардии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.