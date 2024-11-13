Жители Подмосковья оценили уровень коррупции в регионе

Согласно результатам соцопроса, проведенного в 40 округах Московской области с участием 1 600 респондентов, жители региона оценивают уровень коррупции как средний. Примерно каждый пятый опрошенный отметил снижение уровня коррупции на всех уровнях власти. От 13% до 15% респондентов отмечают рост взяточничества. Большинство — 38-46% не замечают каких-либо существенных изменений в динамике коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Наиболее распространенными коррупционными схемами в Подмосковье называют использование чиновниками личных связей в органах власти — 38%, использование власти для продвижения своих родственников и друзей — 35%, а также участие представителей власти или их родственников в бизнесе — 32%.

При этом наибольшая честность и некоррумпированность, по мнению жителей Подмосковья, наблюдается в социальной сфере — поликлиниках и больницах, школах и средних специальных учебных заведениях — 63%, в социальных учреждениях — 54%,

в ВУЗах — 53%. Худшие оценки получили политические партии — 32%, коммунальные службы — 35% и СМИ — 37%.

Парадоксальным является то, что хотя в рейтинге честности на первом месте и находятся медучреждения, но жители Подмосковья все равно считают, что именно

в этих заведениях чаще всего могут произойти коррупционные или потенциально коррупционные ситуации.

Подавляющее большинство респондентов — 84% отметили, что в последнее время не сталкивались с необходимостью давать неформальное вознаграждение для решения тех или иных проблем, и только 14% имели подобный печальный опыт.

В Московской области особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти, а также в органах местного самоуправления. Проводится мониторинг профилактики коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, устранение коррупциогенных факторов и организовывается антикоррупционное просвещение.