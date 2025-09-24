Жители Подмосковья оценили уровень коррупции в регионе

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 40 городских округах Московской области с участием 1600 респондентов, жители региона оценивают уровень коррупции как средний. При этом на местном уровне он воспринимается как более низкий по сравнению с региональным. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Примерно каждый пятый опрошенный отметил снижение коррупции на всех уровнях за последний год, а от 39% до 46% респондентов, как и в 2024 году, каких-либо изменений не наблюдают.

Наибольшая честность и некоррумпированность, по мнению жителей Подмосковья этого года, наблюдается в деятельности учреждений социального блока.

На 1 месте — больницы и поликлиники. 65% опрошенных граждан считают, что коррупционные проявления на объектах здравоохранения минимальны.

На 2 месте — школы, училища и техникумы. 62% респондентов отметили некоррумпированность объектов народного образования.

На 3 месте — собесы, службы занятости и иные социальные учреждения. 55% процентов проголосовали за данную категорию.

По сравнению с прошлым годом граждане стали положительнее воспринимать с точки зрения подверженности коррупции общественные организации по защите окружающей среды, правозащитные организации, армию, федеральные и региональные органы власти, суды различного уровня и политические партии.

Среди наиболее коррумпированных респондентами отмечены:

средства массовой информации (38%);

политические партии (37%);

коммунальные службы (36%).

Как и в прошлом году, подавляющее большинство опрошенных (84%) в текущем году не оказывались в ситуации, когда понимали, что для решения той или иной проблемы необходимо неформальное вознаграждение, и только 14% имели подобный негативный опыт.

«В Московской области особое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции в органах государственной власти, а также в органах местного самоуправления. Проводится мониторинг профилактики коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, устранение коррупциогенных факторов и организовывается антикоррупционное просвещение», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.