Жители Подмосковья открыли электронный дневник в «Доброделе» 78,8 тыс раз

Родители в Подмосковье с 1 сентября 2026 года воспользовались электронным дневником в приложении «Добродел» 78,8 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронный дневник в мобильном приложении «Добродел» позволяет родителям следить за учебой детей. В нем доступны расписание уроков на день и неделю, домашние задания, оценки и рейтинг школьника в классе.

Для доступа нужно авторизоваться в «Доброделе» через подтвержденную учетную запись ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» и открыть «Электронный дневник».

В этом разделе также можно отслеживать геолокацию ребенка. Для этого необходимо установить на его телефон приложение «Моя школа.Спутник», а на телефоне родителя открыть электронный дневник в «Доброделе» и нажать на значок геотрекинга в правом верхнем углу. Профиль ребенка должен быть привязан к профилю родителя в МЭШ.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал. Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.