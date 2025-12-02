Жители Подмосковья оформили более 63 тыс раз компенсацию за домашний телефон

С начала 2025 года на портал госуслуг Подмосковья поступило более 63 тысяч заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить компенсацию могут ветераны труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Другое». Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

Отметим, теперь в услугу внедрен умный сервис, который проверит право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения. Кроме того, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.