Жители Подмосковья оформили более 56 тыс раз компенсацию за домашний телефон

С начала года на региональном портале госуслуг было оформлено более 56 тыс. заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Для получения услуги заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Компенсация назначается ветеранам труда или военной службы; ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

Также оформить или продлить компенсацию по оплате за домашний телефон можно в мобильном приложении Добродел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.