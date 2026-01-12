Жители Подмосковья оформили более 480 тысяч социальных карт в 2025 году

В 2025 году жители Подмосковья более 480 тысяч раз воспользовались услугой оформления, замены или прекращения действия социальной карты на портале госуслуг региона, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Социальную карту жителя Московской области могут оформить льготные категории граждан, зарегистрированные в регионе. Владельцы карты имеют право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и пригородных железнодорожных маршрутах, а также могут получать скидки в магазинах и приобретать лекарства по льготной цене.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы», а также в мобильном приложении «Добродел». Оформление занимает до 16 рабочих дней, после чего готовую карту можно получить в выбранном МФЦ.

При подаче заявления на получение социальной карты для ребенка сервис автоматически проверяет данные и предлагает список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю нужно выбрать ребенка и отправить заявку на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.