Жители Подмосковья обратились в службу «112» более 10 млн раз в 2024 году

Система-112 Московской области демонстрирует свою надежность, обеспечивая быструю реакцию на экстренные случаи в регионе. В 2024 году операторы зарегистрировали свыше 10 млн вызовов, подтверждая свою эффективность и необходимость для жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Самый популярный способ связи с системой-112 — телефонный звонок. За год было принято более 10 241 273 звонков, в том числе 181 175 звонков с нулевым балансом или без SIM-карты.

Однако Система-112 Московской области предлагает и другие варианты связи:

Мобильное приложение «Система-112 МО»: в 2024 году зарегистрировано 14 033 обращения.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС»: в текущем году через данную систему было направлено 7 572 вызова.

SMS-сообщения: жители Подмосковья отправили около 1 868 текстовых сообщений на номер «112» в 2024 году, что свидетельствует о растущем интересе этого удобного способа связи для людей с ограничениями по слуху и речи.

Система-112 стремится развиваться, делая доступ к помощи в экстренных ситуациях еще более простым и комфортным для всех жителей региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.