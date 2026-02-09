Жители Подмосковья обратились в МФЦ более 9,5 млн раз в 2025 г

В 2025 году жители Подмосковья более 9,5 млн раз воспользовались услугами региональных офисов МФЦ, из них свыше 4,5 млн обращений были связаны с оформлением документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что высокий показатель обращений свидетельствует о доверии жителей к формату «одного окна» и востребованности услуг МФЦ. По ее словам, в регионе создаются условия для получения государственных услуг как очно, так и в цифровом формате.

Наиболее востребованной услугой стало оформление учетной записи на Госуслугах — этой возможностью воспользовались более одного миллиона раз. Второе место по популярности заняло оформление недвижимости — 963 тысячи обращений. Более 470 тысяч жителей посетили МФЦ для оформления постоянной регистрации. Также часто запрашивались услуги по оформлению СНИЛСа, выдаче и замене российского паспорта.

В центрах госуслуг Московской области действуют цифровые зоны, где жители могут получить услуги в электронном виде через региональные и федеральные порталы, а также сервисы Росреестра и ФНС. Специалисты МФЦ помогают пользователям авторизоваться с помощью ЕСИА и найти нужные услуги. Рабочие места для самостоятельной работы организованы во всех офисах и территориальных подразделениях, а также в некоторых библиотеках и других учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.